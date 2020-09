L’ambassadeur américain à Lisbonne accuse le Portugal de faire le jeu de la Chine

A la veille d’une visite du sous-secrétaire d’Etat à l'économie américain au Portugal, et en pleine guerre commerciale entre les USA et la Chine, l’ambassadeur américain à Lisbonne accuse le pays de faire le jeu de la Chine, et demande dans une interview de s’en éloigner.