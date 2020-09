En Finlande, des chiens pour détecter le Covid-19 en 10 secondes

Chiens spécialement dressés pour renigler les personnes positives au Covid-19, à l'aéroport d'Helsinki, le 22 septembre. Lehtikuva/via REUTERS

La détection des personnes infectées par le coronavirus, qu’elles soient asymptomatiques ou pas, est devenue un élément-clé de la lutte contre l’épidémie. Tester une population entière, cependant, est très difficile. Les laboratoires ont une capacité limitée, les délais pour obtenir les résultats sont de plus en plus longs, sans parler du coût. En Finlande, des chercheurs ont donc décidé d’utiliser des chiens, et leur odorat, pour repérer les malades.