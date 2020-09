Grèce: douze membres d’équipage d’un bateau de croisière testés positifs au Covid-19

En Grèce, douze membres d’équipage d’un bateau de croisière ont été testés positifs au coronavirus, avant d’être placés à l’isolement. Tous étaient asymptomatiques. Plus de 1 500 personnes se trouvent actuellement à bord de ce navire battant pavillon maltais. En provenance de Milos, une île des Cyclades où il se trouvait, le navire est à présent attendu mardi matin au port du Pirée, où une série de nouveaux tests devraient être effectuée.

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

Le « Mein Schiff 6 » est l’un de ces bateaux de tourisme qui ressemble à un immense hôtel flottant et qui fait étape d’île en île et de port en port. Au moment où 150 tests aléatoires ont été conduits parmi les plus de 650 membres d’équipage, décelant ainsi une dizaine de cas positifs au Covid, près de 1 000 croisiéristes se trouvaient à bord, dont de nombreux Allemands.

Par communiqué, les autorités portuaires du Pirée ont indiqué que ce bateau avait commencé à sillonner les mers grecques mi-septembre et qu’il est « le premier à faire un circuit dans l’est de la Méditerranée puis à rejoindre Le Pirée, après 6 mois de suspension » des croisières en Grèce.

Un pays qui a été relativement épargné depuis le début de la pandémie, puisque moins de 400 personnes y sont officiellement décédées. Mais depuis l’ouverture au tourisme cet été, la situation a évolué et le Premier ministre grec l’affirmait en fin de semaine « le virus est ici ».

Depuis un mois, entre 100 et 400 nouveaux cas quotidiens sont ainsi annoncés dans ce pays de 11 millions d’habitants et les mesures restrictives se multiplient, en particulier à Athènes et dans sa région. En dernier recours, les autorités n’excluent d’ailleurs pas un nouveau confinement.

