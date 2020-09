À Vilnius, Emmanuel Macron regarde vers la Russie et demande une transition en Biélorussie

Emmanuel Macron est arrivé à Vilnius pour une visite de deux jours dans la région balte. Dès ce lundi 28 septembre, Emmanuel Macron a rencontré son homologue lituanien, Gitanas Nauseda. Mais les discussions entre les deux chefs d’État ont vite porté sur la Russie et la Biélorussie. Des questions incontournables depuis Vilnius.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau

C’est un événement historique pour les Lituaniens, car la dernière visite d'un président français remonte à 2001. Le chef de l’Etat a salué le chemin parcouru depuis le retour de la Lituanie à l’indépendance il y a 30 ans. Mais à Vilnius, la Russie est tout prêt. À 200 kilomètres à l’ouest se trouve l’enclave russe de Kaliningrad. À Vilnius, dans le salon blanc du palais présidentiel, sous les dorures, Emmanuel Macron a surtout cherché à expliquer le but de son dialogue avec la Russie, engagé il y a un an.

« Si nous voulons construire la paix durablement sur le continent européen, il nous faut travailler avec la Russie, car nous partageons une histoire et une géographie. Et nous partageons cette histoire parfois pour le pire. Nous ne pouvons pas faire comme si l’Europe était une île loin de la Russie. Et donc ce voisinage appelle un travail stratégique », a dit Emmanuel Macron.

Rencontre à venir avec Svetlana Tikhanovskaïa

Le tout, comme l’a souligné le président français, sans complaisance, ni naïveté et en informant ses partenaires en toute transparence. La France, la Lituanie et la Lettonie ont d’ailleurs proposé toutes les trois un plan à l’Union européenne pour protéger les élections de cyberattaques et de la désinformation.

La Biélorussie a été l’autre grand sujet des discussions entre les deux présidents. Emmanuel Macron a appelé le président biélorusse Alexandre Loukachenko à quitter le pouvoir. Appelé par l’opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa à jouer un rôle de médiateur, Emmanuel Macron la rencontrera à l’occasion d’un entretien privé. Il sera le premier dirigeant occidental de haut rang à rencontrer la cheffe de file de l'opposition biélorusse, qui a dû s'exiler à Vilnius.

►À lire aussi: Biélorussie: pour Emmanuel Macron, «il est clair que Loukachenko doit partir»

Nous ne reconnaissons pas l'élection du président Loukachenko, et donc, nous ne reconnaissons pas son statut de président élu. Le président français, Emmanuel Macron, sur la crise en Biélorussie Marielle Vitureau

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne