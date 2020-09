Russie: 13 ans de prison pour Iouri Dmitriev, historien du goulag accusé d’abus sexuels

L'historien russe Iouri Dmitriev escorté par des policiers à l'issue de son procès à Petrozavodsk, le 22 juillet 2020. Anton Vaganov/Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Treize années de prison c’est la peine très lourde prononcée par la justice russe à l’encontre de Iouri Dmitriev, historien du goulag accusé d’abus sexuels sur sa fille adoptive. Condamné à trois ans et demi de prison en première instance, l'historien voit sa peine alourdie en appel, alors qu’il devait être libéré dans les prochains mois. La décision de justice suscite la consternation parmi les ONG de défense des droits de l’homme qui ont pris fait et cause pour l’historien et dénoncé un procès politique.