Tensions en Méditerranée orientale : la Turquie calme le jeu

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d'une réunion avec le président du Conseil européen Charles Michel, à Bruxelles, en mars 2020. REUTERS/Francois Lenoir

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Sous la pression des pays du sud de l'Europe, les Vingt-Sept n'excluent pas d'imposer des sanctions à Ankara qui depuis le mois d'août a soufflé le chaud et le froid en envoyant son navire de recherche Oruç Reis accompagné de navires militaires dans des eaux revendiquées par la Grèce et Chypre. Bruxelles a assuré la Grèce et Chypre de son entière solidarité contre des activités de forage illégales turques. Un sommet extraordinaire de l'Union européenne se tient jeudi 1er octobre et vendredi 2 octobre à ce sujet.