Haut-Karabakh: l'ONU appelle à un «arrêt immédiat des combats»

Le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Stephane LEMOUTON / POOL / AFP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Alors que depuis dimanche, les forces de l’enclave séparatiste du Haut-Karabakh et celles de l’Azerbaïdjan s’affrontent dans les combats les plus meurtriers depuis 2016, le Conseil de sécurité de l’ONU a réclamé mardi soir à New York un « arrêt immédiat des combats ». Les diplomates sont conscients que c’est un énième terrain de confrontation entre la Turquie et la Russie, qui s’affrontent par procuration.