Covid-19 en Belgique: de nouvelles mesures incompréhensibles pour la population

La Belgique aura ce jeudi 1er octobre un nouveau gouvernement après vingt mois de flou politique mais les Belges n’en attendent pas grand-chose pour la lutte contre la pandémie. Ce jeudi matin entrent en application de nouvelles mesures décrétées la semaine dernière et qui consistent en un assouplissement et un maintien simultané de différentes mesures.

De notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Levée des interdictions de voyage, assouplissement du port du masque et élargissement relatif de la bulle sociale font face au maintien des restrictions sur les événements privés ou du télétravail… Ces annonces suscitent surtout l’incompréhension de la population.

Alors que la deuxième vague de la pandémie frappe de plein fouet la Belgique, le port du masque n’est plus obligatoire partout à l’extérieur, seulement dans les zones les plus denses. Incompréhensible pour Louis, qui trouve surtout que le coronavirus a privé les Belges de liberté. « Je pense que le gouvernement et les scientifiques sont aussi paumés que n’importe qui. Je pense qu’ils font un maximum, c’est pas si mal. Ca nous emmerde, mais à leur place, on ne ferait pas mieux », estime-t-il.

Barre des 10 000 morts franchie

La barre des dix mille morts a été franchie ce mercredi. Pour Éric, il n’y a pas besoin de gouvernement pour adopter une conduite cohérente. « Je ne vais pas changer mon habitude, je vais garder pour l’instant le masque. C’est plus par rapport à du bon sens que par rapport aux lois qui sont proposées », affirme-t-il.

En même temps que l’assouplissement du port du masque beaucoup de restrictions restent en place et, de son côté, Pierre estime lui que tout le monde doit être protégé :« Je n’ai pas vraiment compris, parce qu’il y a une différence entre ce qui a été imposé au niveau fédéral et puis au niveau régional. Et donc, c’est vrai qu’il y a eu pas mal de confusions à ce niveau-là. Je ne trouve pas ça difficile de respirer avec un masque. Du coup, que l’Etat me dise que je suis obligé de porter le masque ou pas, je vais continuer de le porter. »

Pour l’instant, l’objectif du gouvernement est atteint puisque les Belges veulent continuer à porter le masque mais l’impression de confusion risque d’être néfaste à long terme.

