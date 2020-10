Conflit dans le Haut-Karabakh: deux journalistes français blessés

La ville de Martuni, le 28 septembre 2020. (Image d'illustration) REUTERS

Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est entré, ce 1er octobre, dans son cinquième jour et les deux camps restent manifestement sourds aux appels à la trêve lancés par les présidents russe et français. À la mi-journée, les combats se sont même intensifiés dans ce conflit qui, depuis dimanche, aurait fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Ce matin, la localité arménienne de Martuni a essuyé des tirs de roquettes. Régis Genté, l'envoyé spécial de RFI, était sur place. Il témoigne.