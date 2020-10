Turquie, Brexit, Biélorussie: programme chargé pour les dirigeants européens réunis en sommet

Francisco Seco/Pool via REUTERS

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, à Bruxelles, le 1er octobre 2020.

Les 27 chefs d’État et de gouvernement de l'UE ont retrouvé le chemin de Bruxelles, jeudi 1er octobre, où ils tiennent à nouveau un sommet. Un sommet – physique – qui s’est ouvert à 15h (13h TU) après des rencontres bilatérales. Les dirigeants européens devront, outre la relance économique, se pencher sur de nombreux sujets de politique étrangère.

Le point crucial de ce sommet sera pour les Européens de trouver une attitude commune vis-à-vis de la Turquie, pays avec lequel les pommes de discorde se sont multipliées dernièrement, explique le correspondant de RFI à Bruxelles, Pierre Benazet.

Il y a eu d’abord ce que les Européens ont qualifié de « chantage aux migrants » au début de l’année. Mais ce qui domine désormais, c’est d’une part le respect de l’embargo sur les armes pour la Libye et surtout la confrontation avec la Grèce et Chypre en mer Égée et en Méditerranée orientale.

Mercredi, à la veille du sommet, le président du Conseil européen, Charles Michel, a d’ailleurs appelé Ankara à se montrer « constructif » dans le règlement des litiges avec Athènes et Nicosie sur la délimitation de ces zones, tout en agitant la menace de sanctions.

Les soupçons d’ingérences turques dans le conflit du Haut-Karabakh, cette semaine, pourraient ainsi être l’occasion d’envoyer, en direction d’Ankara, un message de fermeté, puisque ces ingérences ont déjà été jugées « inacceptables » par le chef de la diplomatie de l’UE.

Vers un accord sur la question biélorusse ?

Cette fermeté pourrait contenter Chypre, qui réclame à cor et à cri de ses partenaires européens une condamnation de la Turquie. Par ricochet, cela pourrait permettre de trouver enfin une unanimité sur les sanctions envers la Biélorussie que Chypre a bloquées jusqu’ici tant que rien n’était décidé à l’encontre d’Ankara.

Les Vingt-Sept ont déjà préparé un éventail de sanctions à l’encontre du régime biélorusse avec les noms d’une quarantaine de responsables auxquels pourrait être ajouté celui du président Alexandre Loukachenko. Cela devrait être discuté durant ces deux jours.

« Il n'y a que si des actions sont prises que les autorités biélorusses vont commencer à entendre notre appel à dialoguer. Si l'UE se rallie à nous [...], cela pourrait aider beaucoup. Cela a beaucoup trop attendu », a déclaré jeudi à la radio RTL l'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa.

Selon leur projet de conclusion, obtenu par l'Agence France-Presse, les dirigeants devraient condamner « les violences inacceptables commises par les autorités biélorusses à l'encontre de manifestants pacifiques, ainsi que les intimidations, arrestations et détentions arbitraires ». Ils devraient aussi appeler à rejeter toute« ingérence extérieure ».

Le plan de relance à nouveau discuté

Les difficiles négociations pour faire approuver le budget pluriannuel de 1 000 milliards d'euros et la capacité d'emprunt de 750 milliards, destinée au plan de relance post-coronavirus, vont aussi être évoquées dès jeudi, lors d'une rencontre entre les dirigeants et le président du Parlement, David Sassoli.

Les eurodéputés, opposés aux coupes drastiques dans plusieurs programmes, comme Erasmus, réclament une augmentation de plus de 100 milliards d'euros. Inacceptable pour les pays dits « frugaux » (Pays-Bas, Suède, Danemark, Autriche).

Les élus sont également mécontents des dispositions prévues sur la conditionnalité du versement des fonds au respect de l'État de droit, qu'ils jugent insuffisantes mais qui ont suscité l'ire de la Hongrie et de la Pologne.

Procédure d’infraction contre Londres

Enfin, un sujet devrait être plus consensuel pour les Européens : celui du Brexit. Ce jeudi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé le lancement d'une procédure d'infraction contre le gouvernement britannique, en raison de son projet de loi controversé qui revient en partie sur l'accord de sortie du Royaume-Uni.

Le lancement de cette procédure est annoncé au moment où les négociateurs britanniques et européens sont réunis à Bruxelles, depuis mardi, pour un cycle de négociations décisif sur leur future relation commerciale, qui doit s'achever vendredi 2 octobre. Lors du sommet européen, les dirigeants de l'UE doivent être informés de l'état des négociations avec Londres.

