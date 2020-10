À la Une: une nouvelle tragédie humanitaire se prépare pour les réfugiés en Bosnie-Herzégovine

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Les autorités bosniennes ont vidé Bira, le centre d’accueil temporaire pour migrants à Bihać. Après le transfert des mineurs non-accompagnés, 300 hommes adultes ont été évacués par la police mercredi 30 septembre. Certains ont été amenés au camp de Lipa, qui est déjà plein. D'autres ont repris le « game » du passage de la frontière avec la Croatie pour entrer en Union européenne.

Le soir de cette évacuation, toujours à Bihać, dans le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, deux personnes ont été tuées et 18 blessées, dont dix gravement, à la suite d’unaffrontement entre des réfugiés pakistanais et afghans. Selon la police bosnienne, l’affrontement a eu lieu derrière l’hôpital cantonal, toutes les personnes mortes et blessées sont des ressortissants pakistanais et les blessures ont été infligées par des couteaux et autres objets contondants.

En Grèce, les autorités veulent mettre un terme aux seules alternatives décentes pour loger les réfugiés à Lesbos. Des organisations grecques et étrangères leur demandent de revenir sur cette décision et appellent à sauver les camps de PIPKA et Kara Tepe.

704 réfugiés du camp de Moria, détruit par un incendie dans la nuit du 8 au 9 septembre, ont commencé à êtretransférés le 28 septembre de l’île de Lesbos vers le continent. Selon le ministère grec des Migrations et l’OIM, ces demandeurs d’asile ont obtenu une autorisation soit parce qu’ils appartiennent à des groupes vulnérables (femmes ou femmes enceintes, personnes handicapées, personnes âgées...), soit parce qu’ils ont obtenu l’asile. 2 500 réfugiés devraient être transférés sur le continent dans les prochains jours.

L’Église orthodoxe serbe met-elle en danger l’État laïc au Monténégro ?

Au Monténégro, les partisans du régime déchu de Milo Đukanović crient à la remise en cause de la séparation de l’Église et de l’État. Qu’en est-il vraiment de l’influence de l’Église orthodoxe sur la formation d’une nouvelle majorité au Monténégro ?

Après trois décennies de règne, la chute de l’homme fort du Monténégro a fait couler beaucoup d’encre à Belgrade. Si les tabloïds à la botte du régime s’emportent contre les « attaques » visant le président Vučić, proche de Milo Đukanović, les médias indépendants, eux, se demandent quand l’heure du changement sonnera en Serbie.

Coronavirus : graves tendances à la sous-estimation

En Turquie, le ministre de la Santé a admis que le gouvernement avait seulement rapporté les cas de Covid-19 qui faisaient état de symptômes, ne comptabilisant donc pas les cas asymptomatiques. Il confirme ainsi la suspicion d’unegrave sous-estimation de l’impact réel de l’épidémie en Turquie, qui compte pour l'heure officiellement plus de 318 000 cas.

En Serbie, les autorités viennent d'admettre avoir sous-estimé le nombre de morts. Selon un membre de la cellule de crise du gouvernement serbe, il serait trois fois plus élevé que les chiffres officiels publiés entre mars et juin. La faute à... un nouveau système informatique défaillant. Mais juin était aussi le mois des élections législatives.

Corruption : la petite et la grande

En Macédoine du Nord, sur l'année 2019, un demi-million de citoyens auraient soudoyé au moins une fois un fonctionnaire, rapporte une étude. Le gouvernement reconnaît le problème et a créé un poste de « vice-Premier ministre chargé de la lutte contre la corruption » pour enrayer le phénomène de la « petite corruption ».

En Bosnie-Herzégovine, ce sont toujoursles mêmes cercles familiaux élargis qui contrôlent la plupart des administrations et des entreprises publiques. Ce phénomène de népotisme touche tous les partis et toutes les communautés.

Un « Lac Trump » entre la Kosovo et la Serbie

C'est parti d'une boutade de l’émissaire américain Richard Grenell, mais elle a (presque) fini par se concrétiser. Comme les dirigeants serbes et kosovars réunis à Washington ne parvenaient pas à s’entendre sur le nom du lac de Ujman/Gazivode, situé entre les deux pays, ce dernier avait proposé de le renommer « Lake Trump ». Une initiative aussitôt approuvée par les Serbes du Kosovo. Tour d’horizon des nouveaux cultes de la personnalité dans les Balkans.

