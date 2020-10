Italie: un dispositif de digues inédit sauve Venise des inondations

Grâce au déploiement, inédit, de digues artificielles, la ville de Venise a réussi a empêché la crue de se répandre dans les rues de la ville.

Publicité Lire la suite

La ville de Venise, en Italie, est parvenue à vaincre la crue ce samedi grâce à des digues artificielles. Elles ont été dressées contre la montée des eaux qui, traditionnellement, submergent les rues de la ville, des boutiques à la célèbre place Saint-Marc.

Après la réussite de ce dispositif inédit, le patriarche de Venise, Francesco Moraglia, a salué « un jour d'espérance » tandis que le président de l'Association des commerçants de la place Saint-Marc a évoqué lui « un jour historique ».

La montée des eaux, qui était attendue à son pic à la mi-journée, n'a donc pas eu lieu. L'an dernier, le 12 novembre, la cote avait atteint 1,87 m au-dessus du niveau de la mer, une des mesures les plus hautes jamais enregistrées, et avait dévasté la ville de 50 000 habitants.

De nombreux habitants et touristes, bottes en caoutchouc aux pieds et cirés sur le dos, étaient venus observer l'« acqua alta », une marée particulièrement haute inondant des dizaines de boutiques et hôtels ainsi que la fameuse place Saint-Marc, mais avec cette nouvelle digue, elle n'aura pas eu lieu.

Le projet Mose

Vendredi, « la marée était beaucoup plus basse et l'eau était pourtant plus haute sur la place. Aujourd'hui la place est complètement vide d'eau. C'est incroyable », s'est réjoui Giovanni Fabris, un marchand de vêtements sur la place Saint-Marc.

Le projet Mose (Moïse en italien, Module expérimental électromagnétique) a été inauguré cette année. C’est un système d'ingénierie complexe permettant « l'imperméabilisation » de la ville grâce à 78 digues placées aux points d'entrée de la lagune.

Le dispositif est un réseau de caissons remplis d'eau, censés pouvoir se relever en 30 minutes. Il a été créé pour résister à une montée des eaux de trois mètres au-dessus de la normale.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne