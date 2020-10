En Islande, de nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation du Covid-19

L’Islande, souvent citée en exemple pour sa gestion de l’épidémie de Covid-19, vient de renforcer une nouvelle fois ses restrictions pour lutter contre la propagation du virus. Jusqu’ici, elles étaient relativement souples et ciblées mais une nouvelle vague de contaminations, en cours depuis la mi-septembre et que le pays semble avoir du mal à maîtriser, oblige à prendre des mesures fortes.

De notre correspondant à Reykjavík, Jérémie Richard

Depuis dimanche matin et pour les « deux à trois prochaines semaines au moins », les bars, discothèques et salles de sport ferment à nouveau leurs portes en Islande et les rassemblements de plus de 20 personnes sont désormais interdits.

Ces mesures drastiques, similaires à celles prises au printemps, au tout début de l’épidémie, font suite à une recrudescence importante des cas de Covid-19 depuis la mi-septembre. En effet, 710 nouvelles infections ont été diagnostiquées sur l’île ces 20 derniers jours, une propagation du virus que les mesures ciblées et temporaires n’ont pas réussi à contenir.

Les autorités sanitaires avaient en effet uniquement fermé, pendant dix jours, bars et discothèques de la région de Reykjavik, d’où provenait alors la majorité des infections. Mais le nombre de nouveaux cas quotidiens est resté stable, 35 en moyenne, et des infections dans deux maisons de retraite de la capitale islandaise ainsi que l’augmentation vertigineuse des hospitalisations ont contraint le gouvernement à des restrictions plus lourdes.

Ces restrictions ont aussi une incidence pour les voyageurs arrivant sur le territoire islandais : depuis le 19 août, l’Islande offre la possibilité d’un double test PCR entrecoupé de cinq jours de quarantaine pour échapper à 14 jours complets d’isolement. Cette mesure vient d’être prolongée jusqu’au 1er décembre au moins.

