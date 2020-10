De nombreux dégâts après le passage de la tempête Alex dans le nord-ouest de l'Italie

Dans les régions frontalières de la France - le Piémont, la Ligurie, le Val d’Aoste - les services météo prévoyaient samedi 400 mm de pluie. Il en est tombé 600. Dépassées par les besoins de secours aux populations et l’ampleur des dégâts, ces régions ont demandé l’aide urgente du gouvernement.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Tréca

C'est du jamais vu dans la région puisqu'il est tombé samedi, dans le nord-ouest de l’Italie, en quelques heures, autant de pluie qu’en six mois. Routes coupées, ponts écroulés, tunnels impraticables, les rivières et les torrents gonflés par les alluvions ont démoli de nombreuses infrastructures. Beaucoup d’habitants ont dû être évacués, et le bilan matériel sera très lourd.

Dans le nord de l'Italie, comme dans tout l’arrière-pays niçois, des routes sont détruites, des dizaines de maisons ont été emportées par les flots, des stations d'épuration sont anéanties.

La tempête a aussi fait deux morts en Italie. Le corps d'un berger français a également été retrouvé dans le fleuve Roya, ont annoncé ce dimanche les pompiers italiens. Plusieurs personnes sont encore portées disparues, côté italien comme français.

Les pompiers, la protection civile, près d’un millier de volontaires sont à l'œuvre pour rétablir l’électricité, déblayer les axes de circulation, secourir des bourgs isolés, et chercher d’éventuelles victimes dans des conditions toujours difficiles.

La situation déjà jugée apocalyptique par la presse locale pourrait empirer puisque la météo prévoit de nouvelles précipitations record ce dimanche. Les régions italiennes du Piémont et de la Ligurie ont demandé à Rome de décréter l'état d'urgence.

