En Russie, l’acte de désespoir d’une journaliste indépendante, Irina Slavina

Au lendemain d’une perquisition à son domicile, Irina Slavina s’est immolée par le feu, vendredi 2 octobre, devant le bâtiment des forces de sécurités locales. Un acte désespéré, imputé par les proches de la journaliste aux pressions exercées sur elle depuis des années.

« Je vous demande de rendre responsable de ma mort la Fédération de Russie » : c’est l’unique message laissé par Irina Slavina, sur les réseaux sociaux, quelques heures avant de se tuer. À 47 ans, la journaliste de Nijni-Novogorod s’est immolée par le feu, assise sur un banc, devant le quartier général de la police locale.

La veille, la police avait fait irruption à son domicile, à 6h du matin, fouillé ses affaires, confisqué son matériel de travail, son ordinateur, son téléphone, ses carnets de note. Pour ses collègues, pour sa famille et pour ses amis, cette perquisition, menée en présence de sa fille et de son mari, a fait « craquer » la journaliste, mise sous pression depuis des années par les autorités locales.

Perquisitions au petit matin

L’indignation est d’autant plus grande en Russie qu’Irina Slavina n’était considérée par la police que comme un témoin de l’affaire qui l’a menée à perquisitionner son domicile. À l’origine du drame, une réunion organisée à l’approche des élections locales de septembre, et les liens de ses participants avec l’ONG Russie Ouverte de l’ex-oligarque Mikhaïl Khodorkovsky, elle-même considérée comme « indésirable » en Russie, et, à ce titre, visée par de nombreuses arrestations et perquisitions.

Dans le cadre de cette enquête, six perquisitions ont été menées simultanément : au domicile de la journaliste, mais aussi chez des militants de l’opposition, appartenant au parti libéral Iabloko ou au mouvement d’Alexeï Navalny. « Voilà ce qui arrive tous les mois, toutes les semaines en Russie », s’émeut le journal Novaya Gazeta. « Peu importe si vous êtes accusé, suspect ou simple témoin, peu importe même si on s’est trompé d’adresse : les services de sécurité ont le droit de piétiner la vie de n’importe qui d’entre nous.»

Pressions, procès et intimidations

Sans être forcément connue au niveau national, Irina Slavina faisait partie de ces journalistes locaux qui refusent de céder aux pressions politiques, à celles de la police ou de la justice, et qui continuent envers et contre tout à enquêter. Une forme de journalisme de plus en plus précaire et menacée en Russie.

Après avoir travaillé une dizaine d’années dans la presse locale de Nijni Novogorod, et s’être fait licenciée à trois reprises pour avoir enquêté sur des affaires jugées trop sensibles, Irina Slavina avait fini par lancer son propre site internet. Elle en était la seule collaboratrice, et l’unique éditrice.

Et pourtant, dans la région de Nijni-Novogorod, KozaPress figurait parmi les médias les plus souvent cités sur le net. Elle écrivait sur l’opposition, sur la corruption, sur les atteintes à l’environnement, et les procès et les mesures d’intimidation se multipliaient au fil des ans…

Multiples condamnations

Condamnée à deux reprises pour des publications sur Facebook, ou plus récemment pour dissémination de « fausse information » sur le coronavirus, elle devait s’acquitter d’amendes de plus en plus lourdes, qui pesaient sur ses finances alors que son site ne fonctionnait que par un système de donations.

Conclusion de l’un de ses amis sur les réseaux sociaux, rapportée par le site Meduza : « Irina était tout simplement une personne libre, et passionnée… Et être tout cela, en Russie, aujourd’hui, cela peut être dangereusement mortel ».

