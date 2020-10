Haut-Karabakh: le combat d'un médecin français en route pour l'Arménie

Des gens réfugiés dans un abri anti-bombes à Stepanakert en Azerbaïdjan, lundi 5 octobre 2020. Areg Balayan/ArmGov PAN Photo via AP

Texte par : Nicolas Falez Suivre 2 mn

Alors que le conflit se poursuit au Nagorny-Karabakh entre forces arméniennes et azerbaidjanaises, l'importante diaspora arménienne se mobilise. C'est le cas notamment en France où les communautés d'origine arménienne ont collecté des tonnes de médicaments et fournitures destinées aux combattants et aux civils. Des Français d'origine arménienne ont aussi choisi de se rendre sur place, comme ce médecin que RFI a rencontré.