La justice de l'UE impose des garde-fous à la collecte des données de connexion par les États

La cour de justice de l’Union européenne s’oppose, une nouvelle fois, à la collecte massive des données de connexion internet et téléphoniques par les États. Le débat dure depuis plusieurs années. Cette décision de la cour européenne confirme un jugement de 2016.

Publicité Lire la suite

De quoi s’agit-il exactement ? Des obligations faites aux opérateurs de télécommunications, de conserver les données de connexion de leurs abonnés (adresses IP, numéros appelés, localisation…).

Ces données permettent, par recoupement, de tout connaître d’une personne. Son travail, ses loisirs, ses engagements politiques, religieux, ou bien encore son état de santé.

Des informations très utiles, pour les services de justice, et de renseignement. Des collectes d’informations dénoncées par les ONG de défense des droits de l’homme.

Mais encore une fois, la justice européenne a tranché en faveur des défenseurs des libertés publiques. Elle vient de se prononcer contre la conservation généralisée des données de connexion par les opérateurs de télécoms, en vigueur dans la majorité des pays de l’Union.

Seule dérogation possible, cette collecte ne sera autorisée que si l’État membre fait face à une menace grave pour sa sécurité nationale. Pour la justice européenne, la conservation des données doit rester l’exception, et non la règle.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne