Poutine, un allié de poids pour Loukachenko en Biélorussie

Presque deux mois se sont écoulés depuis l’élection présidentielle du 9 août en Biélorussie, et depuis, la contestation ne faiblit pas. Pour se maintenir au pouvoir Alexandre Loukachenko peut compter sur le soutien des forces de sécurité mais aussi sur celui d’un allié de poids : la Russie de Vladimir Poutine.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Le soutien de Moscou est d’abord d’ordre politique : Vladimir Poutine a félicité Alexandre Loukachenko de sa victoire et lui a promis un soutien indéfectible, face aux manifestants et à une opposition accusée d’être manipulée par les pays occidentaux. Le président russe a également évoqué la possibilité de venir en aide par la force au pouvoir biélorusse, si la « situation devait dégénérer ».

Le soutien est également financier, avec ce prêt de plus d’un milliard de dollars obtenu par le président biélorusse à l’occasion de sa visite à Sotchi, le mois dernier.

Désormais, Alexandre Loukachenko dépend presque totalement de son allié russe. Et le président biélorusse qui louvoyait entre la Russie et l’Occident depuis des années n’a plus d’autre solution que de se tourner vers Moscou.

Deux scénarios sont évoqués en Russie : celui d’une transition en douceur avec un dirigeant qui serait adoubé par le Kremlin ou alors le maintien au pouvoir d’un Alexandre Loukachenko totalement vassalisé.

Le danger pour Moscou réside néanmoins dans le sentiment anti-russe qui risque de se développer en Biélorussie. Un sentiment qui commence d'ailleurs à s’exprimer dans les manifestations, alors même que l’opposition a toujours pris soin de ne pas s’aliéner son puissant voisin.

