Biélorussie: l'opposition demande une médiation européenne pour entamer des discussions

L’opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaya, qui revendique la victoire à la présidentielle du 9 août, appelle les pays européens à maintenir la « pression », notamment par des « sanctions », sur le régime du président biélorusse. Convaincre les Européens de faire pression, c’est aussi la tâche des membres de la présidence du conseil de coordination de l’opposition exilés à Varsovie. RFI les a rencontrés.

Publicité Lire la suite

Lorsqu’elle n’est pas à Varsovie, Olga Kovalkova rencontre de hauts représentants étrangers seule ou en compagnie de Svetlana Tikhanovskaya. Détenue à Minsk, emmenée de force à la frontière avec la Pologne, elle passe désormais son temps à plaider la cause de l’opposition biélorusse auprès des Européens : « À la fin août, la position de l’Union européenne était très faible sur la question biélorusse, mais maintenant on voit du changement. Je pense que c’est grâce aux déplacements que l’on fait, aux rencontres personnelles que nous avons. Elles ont un impact sur la prise de décision dans ces pays. »

Ces rencontres, avec Emmanuel Macron, Angela Merkel ou les députés français ce mercredi 7 octobre même, alimentent le narratif de Minsk et de Moscou qui soutiennent que l’opposition est soutenue voire manipulée par les Occidentaux. Des affirmations que rejette Pavel Latouchko, ancien ministre et ambassadeur : « En tant que diplomate, membre du gouvernement, j’étais constamment en lien avec les services du renseignement de Biélorussie mais aussi d’autres pays, et ce genre d’affirmation me fait sourire, et en même temps, je trouve ça très regrettable. C’est le pouvoir et lui seul qui a brisé la confiance de la société avec ses actions, son comportement illogique face à la pandémie, et avec les fraudes, le mensonge, la violence et les meurtres. »

L’opposition demande aujourd’hui une médiation européenne pour entamer un dialogue avec les autorités.

► À lire aussi : Minsk et Moscou dénoncent les sanctions européennes contre le régime biélorusse

♦ Réveil de la société

En Biélorussie, le mouvement de contestation va entrer dans son 3e mois à la fin de la semaine. Depuis le scrutin du 9 août, des dizaines de milliers de Biélorusses continuent de manifester en masse tous les dimanches contre les fraudes et la répression des manifestations.

Légende du rock en Biélorussie, Lavon Volski joue régulièrement dans les cours d’immeubles à Minsk en soutien aux manifestants. Pour ses vues contestataires, lui et son groupe ont été mis sur une liste noire et interdits de se produire en Biélorussie jusqu’en 2017. Aujourd’hui, il se réjouit que la société biélorusse soit sortie de sa torpeur. RFI l'a rencontré à Varsovie où il est parti pour une tournée de deux semaines.

« J’ai passé tellement de temps à essayer de réveiller les gens, à leur dire : « Ne dormez pas, mais qu’est-ce que vous faites ? » Mais la plupart des gens répondaient : « Qu’est-ce que vous voulez, on doit gagner notre vie, on doit aller planter des pommes de terre dans notre datcha. » Mais aujourd’hui, je vois qu’une majorité de pense plus comme ça. Pour moi, c’est une source d’inquiétude mais aussi une énorme joie parce que je n’avais jamais vu notre peuple dans cet état. Ces dernières années, je n’aimais plus ma ville, Minsk, avec son peuple endormi et sa jeunesse qui semblait très contente de sortir dans des bars branchés. Et pour ces élections, je pensais qu’on aurait droit au scénario habituel : des fraudes à l’élection, des manifestations en soirée, des répressions brutales, peut être encore des manifestations le deuxième jour, mais elles seraient violemment dispersées et les gens finiraient par rentrer dans le rang et retourner à leur travail, énervés contre le pouvoir comme d’habitude. Mais là, depuis le début, le scenario a été différent, et même pendant la campagne, avec ce triumvirat féminin. Tout cela donne de l’espoir. »

« Tu dis au revoir à ta mère comme si tu partais à la guerre »

Evguéni (qui ne souhaite pas donner son nom de famille, pour des raisons de sécurité) habite à une centaine de kilomètres de Minsk, mais il n’a pas raté un seul dimanche de manifestations. À Varsovie, où il a emmené pour des soins un ami blessé par les policiers en marge d’une manifestation, il s'est confié à RFI.

« Bien sûr, j’ai peur, je suis inquiet quand je prends la route pour me rendre à la manifestation à Minsk. Les amis avec lesquels je fais le voyage prennent même des calmants et pour ma part, j’ai le cœur qui bat très vite : ma montre qui affiche mon pouls, indique 120 alors qu’en temps normal, je suis à 60. Oui, c’est angoissant, parce que tu ne sais jamais comment ça va se passer. Quand tu pars de la maison, tu dis au revoir à ta mère comme si tu partais à la guerre.Tu te dis que tu as encore beaucoup de choses à faire à la maison et que ça tomberait très mal si tu étais arrêté, mais tu y vas quand même, malgré les risques. Comme d’autres, j’ai chez moi, dans mon garage, une valise dans laquelle j’ai mis mes papiers, de l’argent, des vêtements, une valise que je pourrai prendre en cas de besoin, si je devais fuir à l’étranger. J’ai aussi un petit sac dans lequel j’ai mis une brosse à dents, du dentifrice, du savon et d’autres choses qui me seraient nécessaires en prison. Je fais ce que peux. Mais je ne suis pas prêt à des actions plus radicales. Je ne pense pas que me battre, ce serait bien. J’espère que ces protestations pacifiques finiront par porter leurs fruits et que nous gagnerons et j’espère que ça se produira avant la fin de l’année. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne