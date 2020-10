Covid-19: les cafés et les bars fermés pour un mois à Bruxelles

Les cafés et les bars vont fermer pour un mois à partir de jeudi à Bruxelles, ont annoncé les autorités belges. Devant la recrudescence des cas de Covid-19 ces nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement régional de la capitale belge selon qui Bruxelles est désormais derrière Madrid la deuxième ville où la pandémie se propage le plus vite.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Sur cette place de l’est de Bruxelles les cafés qui ont survécu au confinement ont tous étendu leurs terrasses. Sans surprise, la fermeture des débits de boisson est très mal acceptée par les tenanciers des cafés, comme Matteo dont l’établissement ne désemplit plus depuis le déconfinement.

« On est un petit bistrot, on n'a rien demandé, on s'en sort comme on peut, mais à côté de ça par contre on a le droit d'aller manger au restaurant, on a le droit d'aller manger au McDo. Je pense qu'il faudrait peut-être que l'État belge se remette en question. Maintenant les gens ils vont rester chez eux et après ils vont se plaindre parce qu'il y aura des personnes qui vont être en dépression, qui vont faire des suicides. Et des pauvres commerçants comme nous, qui vont peut-être faire faillite, comment ils vont faire pour rembourser tout ce qu'ils ont à payer ? »

Sur la terrasse, les clients profitent d’une dernière après-midi au soleil, ils n’acceptent pas mieux le décret de fermeture. Certains comme André envisagent déjà de sortir de Bruxelles pour aller boire un verre. « Alors on peut aller boire un verre à 4 ou 5 kilomètres d'ici, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, insiste-il. Je pense que l'État belge se fout de notre gueule, mais complètement. Je ne vois pas l'intérêt en plus, on va faire des open bars chez soi peut-être. »

Les restaurants restent ouverts à Bruxelles, mais à partir de ce jeudi les cafés, les bars les buvettes des théâtres ou des clubs sportifs, tous devront fermer pour un mois.

