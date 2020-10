Covid en Irlande: des checkpoints à travers le pays pour dissuader les automobilistes

Depuis ce mercredi, les Irlandais sont soumis à de nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation du Covid-19. PAUL FAITH / AFP

Texte par : RFI

Depuis ce mercredi, les Irlandais sont soumis à de nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation du Covid-19. Parmi ces nouvelles règles, éviter de voyager d’un comté à l’autre, dans la mesure du possible et sauf raison essentielle comme le travail, la santé, l’école. Pour dissuader les trajets non essentiels, la police a installé 132 points de contrôle sur les artères du pays. A la grande désapprobation des automobilistes.