Procès Aube Dorée: le parti qualifié d'«organisation criminelle» par la justice grecque

À Athènes, ce mercredi, la justice grecque a tranché : aux yeux de la loi, le parti néonazi Aube Dorée est considéré comme une organisation criminelle. Ce verdict très attendu intervient après plus de 5 ans d’un procès-fleuve, où 68 personnes étaient accusées, dont les dirigeants du parti et la quinzaine de ses anciens députés.

De notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

Ils étaient des milliers à Athènes devant le tribunal de l’avenue Alexandras, à attendre le verdict d’un procès débuté en 2015. À l’extrémité d’une banderole de son syndicat enseignant, Eleni Traxana, professeure dans une école élémentaire de la capitale grecque, résume les attentes des manifestants : « Aube Dorée est un parti nazi, un parti fasciste. Ses membres ont commis de nombreux crimes. Nous tous qui sommes réunis ici, nous espérons leur condamnation parce qu’ils ont assassiné quelqu’un et commis de nombreuses violences envers les immigrés et les opposants politiques de gauche. Nous souhaitons qu’ils soient envoyés en prison et que le parti lui-même soit interdit, pour qu’il ne puisse plus se présenter aux élections. »

Quelques minutes plus tard, le vœu de l’enseignante est exaucé. À l’annonce publique du verdict reconnaissant le chef du parti Aube Dorée coupable des charges reconnues contre lui, la foule exulte.

Mais à peine quelques secondes après, dans ce qui apparaît comme un usage très précoce de la violence alors que la situation ne dégénérait absolument pas, les jets d’eau et les gaz lacrymogènes ont commencé à pleuvoir en provenance des forces de l’ordre. La foule n’a eu d’autre choix que de se disperser et la fête des manifestants réunis là, célébrant la criminalisation d’Aube Dorée, a ainsi tourné court.

