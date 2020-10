Haut-Karabakh: Berdzor, épargné par les tirs mais pas par la guerre

Après quelques brèves heures de répit mardi, les combats ont repris sur la ligne de front, puis les bombardements sur les villes. Berdzor est le dernier village du Haut-Karabakh, 10 kilomètres avant la route qui mène à l’Arménie, jusqu’ici épargné par les tirs, mais pas par la guerre.

Avec notre envoyée spéciale au Haut-Karabakh, Anissa el Jabri

Il s’arrête rapidement avec sa petite camionnette blanche et entre dans l’épicerie du village toutes portes ouvertes sur la rue, le temps de livrer rapidement les pains frais du jour : « Ma famille a peur, mais j’ai dit que jamais je ne partirai d’ici parce qu’en temps de paix j’ai toujours travaillé et donné du pain aux gens, alors maintenant que c’est la guerre, je ne changerai pas, je ferai du pain jusqu’au bout pour que nos soldats et pour que tout le monde ait le ventre plein. »

L’autre boulangerie vient juste de fermer, cet homme est le dernier à livrer Berdzor et les villages alentour. « Ces trente dernières années, il y a eu beaucoup de tirs, beaucoup de morts et de blessés, alors maintenant les gens ici en ont assez. Ils disent : cette fois, cette guerre doit être la dernière, quelle qu’en soit l’issue, il faut qu’on en finisse avec tout ça, car chaque jour il y a des victimes et nous perdons des soldats. »

Dans cette région ultra militarisée, tous les hommes sont des soldats, aucun d’entre eux en âge de porter des armes n’a aujourd’hui le droit de quitter le territoire.

