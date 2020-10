Haut-Karabakh: pas de répit dans les combats au neuvième jour du conflit

Pour son 9e jour, le conflit armé du Haut-Karabakh est demeuré très intense. Des combats ont eu lieu ce mardi en plusieurs endroits à 200 km de la « ligne de contact », qui sépare la république sécessionniste de l’Azerbaidjan. Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, a à nouveau reçu des roquettes.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Goris, Régis Genté

Après neuf jours de combats qui n’ont cessé d’être plus violents de jour en jour, le bilan du conflit est difficile à établir. Aucun camp ne semble avoir pris un avantage décisif. Chacun enregistre manifestement des centaines de morts militaires et quelques dizaines de civils, tandis que les gains territoriaux de l'Azerbaïdjan semblent assez faibles en dépit d’une nette supériorité technologique militaire.

La bataille d’images au sujet des gains territoriaux fait rage également. Le ministère de la Défense azerbaïdjanais a publié ce mardi des vidéos montrant des zones « libérées » où a été planté le drapeau bleu rouge vert, avec le croissant et l’étoile à huit branches au milieu.

Ce fut le cas notamment pour des villages fantômes, abandonnés depuis 30 ans, dans le district de Djebraïl, qui fait partie des territoires occupés au sud du Haut-Karabakh. Dans ces vidéos, le matériel militaire pris aux forces arméniennes y est aussi exhibé avec fierté.

Ce mardi, les combats se sont poursuivis avec la même intensité que les jours précédents, notamment dans le Sud et au Nord-Est de la province sécessionniste.

Et cela malgré les efforts diplomatiques déployés et des appels à « une cessation immédiate des hostilités et au cessez-le-feu » par notamment le groupe de Minsk de l’OSCE, co-présidé par les États-Unis, la France et la Russie.

► À lire aussi : Haut-Karabakh: la Turquie appelle la communauté internationale à soutenir l'Azerbaïdjan

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne