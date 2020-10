Des relations germano-russes aux accents de Guerre froide

Odd Andersen/Pool Photo via AP

Le procès du meurtrier d'un Géorgien d'origine tchétchène s'est ouvert ce 7 octobre dans la capitale allemande. Depuis le départ, la responsabilité de Moscou est au centre de cette procédure qui a fait souffler un vent mauvais sur les relations bilatérales des deux pays. L'Allemagne qui a accueilli l'opposant russe Alexeï Navalny victime d'un empoisonnement dans son pays réclame également à Moscou de faire la lumière sur cette affaire. Les relations entre les deux pays sont tendues.

De notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Berlin, le 23 août 2019: en plein cœur de la ville, un cycliste abat froidement avec son arme un piéton avant de s’enfuir et d’être rattrapé peu après. La victime est un Géorgien d’origine tchétchène ; l’auteur du meurtre un touriste russe.

Mais ce qui ressemble à un règlement de compte criminel se transforme vite en une affaire politique des plus sensibles. « Nous pensons qu’il s’agit d’un meurtre commandité par les autorités russes », a déclaré le procureur général mercredi 7 octobre lors de l’ouverture du procès de « Monsieur l’accusé » pour reprendre les mots du président du tribunal, l’identité de l’homme n’étant pas claire.

Ce procès des plus sensibles est aussi celui du Kremlin. La procédure envenime les relations germano-russes depuis plus d’un an. Angela Merkel a menacé Moscou de représailles si sa responsabilité était prouvée.

La victime avait combattu dans la deuxième guerre de Tchétchènie contre la Russie. Il vivait depuis quatre ans en Allemagne où il avait demandé l’asile après avoir survécu à deux tentatives d’assassinat dans son pays d’origine.

