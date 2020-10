Haut-Karabakh: une cathédrale prise pour cible par des frappes azerbaïdjanaises

Une vue intérieure montre la cathédrale de Ghazanchetsots endommagée par les récents bombardements à Chouchi dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, le 8 octobre 2020 David Ghahramanyan/NKR InfoCenter/PAN Photo/Handout via REUTERS

Au Haut-Karabakh, le conflit a pris encore une autre dimension avec le bombardement ce jeudi de la cathédrale de Chouchi, une des plus grandes églises du monde arménien. Le conflit du Haut-Karabakh en est à son 11e jour et oppose les forces azerbaïdjanaises à celles des Arméniens de cette province sécessionniste et de la république d’Arménie.