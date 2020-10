À la Une: Aube Dorée, l'ascension et la chute de la «bête immonde»

Une revue de presse présentée en partenariat avec le Courrier des Balkans.

Le parti néonazi grec Aube Dorée est bien une « organisation criminelle ». Après 350 témoignages et la comparution de 69 accusés, dont le fondateur et chef du mouvement Nikos Michaloliákos, c'est ce qu'a finalement décidé la justice grecque au terme de cinq ans de procès. Un verdict salué par des milliers de manifestants devant le tribunal. « La démocratie a gagné aujourd’hui », s’est félicité le Premier ministre Kyriákos Mitsotákis.

Pendant des années, les milices d’Aube Dorée ont fait régner la terreur dans les quartiers populaires des villes grecques, traquant les immigrés, s’attaquant à ceux qui s’opposaient au parti, comme Pávlos Fýssas. Jusqu'au meurtre de ce rappeur en 2013, le parti néo-nazi a joui d’une quasi-impunité.

Encore deux jours avant ce verdict tant attendu, le cimetière juif d’Athènes a été profané avec un tag « Dehors les juifs » écrit en allemand et un méandre grec, symbole d’Aube Dorée, ressemblant à une swastika hitlérienne. Un acte qui rappelle que l’antisémitisme demeure vivace en Grèce.

Justice internationale et crimes de guerre : le Kosovo et ses démons

Qui cherche à saboter le travail des Chambres spécialisées pour les crimes de guerre ? Une étrange mise en scène s’est soldée par l’arrestation des deux dirigeants de l’Organisation des vétérans de l’UÇK. Comme si le Kosovo était toujours incapable de se confronter à ses démons. L’analyse d’Enver Robelli.

En Bosnie-Herzégovine, les migrants sont pris en otages du mille-feuille institutionnel. Le 30 septembre dernier, les autorités du canton d’Una-Sava et celles de la municipalité de Bihać ont pris la décision unilatérale d’évacuer le camp de Bira, à la grande surprise du ministère de la Sécurité intérieure. Depuis, tout le monde se refile la patate chaude : que faire de ces centaines de personnes qui dorment tous les soirs dans les rues ?

En Bulgarie, si certains jours le mouvement de protestation s’essouffle, il ne s’arrête pas pour autant. Mais le Premier ministre tient bon et refuse toujours de démissionner. Alors après trois mois de manifestations contre Boïko Borissov et le « système GERB », qu’ils accusent de corruption et de collusion avec la mafia, les contestataires bulgares s’en remettent désormais l'Europe et appellent les instances européennes à agir.

5 octobre 2000 en Serbie : que reste-t-il des espoirs démocratiques ?

Alors que la dérive autocratique du président Aleksandar Vučić s'accentue, la Serbie célébrait lundi la révolution qui a chassé Slobodan Milošević le 5 octobre 2000. À l'époque, dix jours de manifestations avaient suffi à faire plier l'un des principaux artisans de la décomposition de la Fédération yougoslave. Témoignage d'une journée historique, 20 ans plus tard.

Dobrica Veselinović est l’un des fondateurs de l’initiative citoyenne Ne davimo Beograd. Le 5 octobre 2000, il avait 19 ans et manifestait dans les rues de Belgrade avec des milliers d'autres Serbes désirant un changement de régime. Mais les désillusions n'ont pas tardé à venir. La Serbie a-t-elle perdu deux décennies ?

