Covid-19: face aux critiques, le gouvernement britannique élargit ses mesures pour l'emploi

Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, a annoncé vendredi 9 octobre un nouveau plan de soutien à l'emploi, alors que le pays est confronté à une résurgence des cas d'infection au Covid-19 et que le gouvernement s’apprête à accroître les restrictions et confinements locaux.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Après avoir refusé d’ordonner un reconfinement temporaire et localisé il y a deux semaines, le gouvernement de Boris Johnson craint désormais de perdre le contrôle de l’épidémie de coronavirus, et se voit contraint d’annoncer des restrictions plus strictes, probablement à partir du lundi 12 octobre.

Et pour anticiper les critiques et les fortes inquiétudes des entreprises et de leurs employés touchés par ces restrictions, le ministre de l’Économie a décidé d’élargir le mécanisme de soutien à l’emploi, annoncé il y a deux semaines, et qui doit remplacer les subventions massives accordées au plus fort de la pandémie.

► À lire aussi : Coronavirus au Royaume-Uni: le traçage des personnes infectées de nouveau en question

Les Britanniques redoutent des licenciements par milliers

Uniquement ouvert auparavant aux salariés travaillant à temps partiel, ce soutien sera offert aux entreprises qui doivent légalement rester fermées à cause des restrictions imposées par les autorités. Cela veut dire que leurs employés seront indemnisés à hauteur des deux tiers de leur salaire habituel. Ces mesures entreront en vigueur le 1er novembre, pour une durée de six mois, mais seront réévaluées en janvier.

Le Premier ministre Boris Johnson comme son ministre des Finances Rishi Sunak, subissaient la pression de l’opposition travailliste mais aussi de leur camp conservateur pour accroître le soutien à l’emploi, dans la crainte de licenciements par milliers.

► À lire aussi : Royaume-Uni: en plein marasme, le parti conservateur se réunit en congrès

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne