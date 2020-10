Cessez-le-feu au Haut-Karabakh: réaction mesurée de la part de la Turquie

De la fumée s'élève dans le ciel après un bombardement azerbaidjanais aux abords de la ville de Stepanakert au Haut-Karabakh le 9 octobre. AP Photo

Alors qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur ce samedi entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, la Russie et la France, membres du « groupe de Minsk » chargé depuis 28 ans de trouver une solution pacifique à ce conflit, ont appelé à la reprise rapide de négociations. La Turquie, principale alliée de Bakou, s’est montrée quant à elle plus mesurée.