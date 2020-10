Covid-19: en Espagne, Madrid et sa région de nouveau bouclés

Madrid, le 9 octobre 2020: des contrôles policiers sont effectués dans le cadre des règles imposées par l'état d'urgence sanitaire à Madrid. REUTERS/Juan Medina

La confusion règne à Madrid. Après une dispute avec le gouvernement régional, le pouvoir central a décidé de décréter l’état d’urgence dans la capitale espagnole, et ce à la veille d’un pont important de trois jours d’afilée, le pont de la vierge du Pilar. Les madrilènes ne peuvent sortir de leur ville pendant 15 jours et on ne peut y entrer si ce n'est pour des questions de travail ou de cas de force majeure