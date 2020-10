Face à la progression du Covid-19, Berlin met en place de nouvelles restrictions

A partir de ce samedi, les bars, les restaurants et autres magasins berlinois doivent fermer entre 23h et 6h du matin. Le nombre de personnes autorisées lors de rencontres privées a été revu à la baisse. Ces mesures valent pour l'instant jusqu'à la fin du mois.

Publicité Lire la suite

Depuis 1949, les bars et autres clubs peuvent rester ouverts dans la capitale allemande toute la nuit, faisant la réputation du Berlin by night. La pandémie de Covid-19 a eu raison de cette tradition, si l’on omet le confinement au printemps. A partir de ce samedi, les bars, les restaurants et les « spätis », ces petits magasins essentiels pour s’approvisionner à toute heure en bière et autres alcools doivent fermer à partir de 23h, lorsque la nuit berlinoise commence à peine, et ce jusqu’à 6h du matin. Les contrevenants encourent une amende d’au moins 5 000 euros, rapporte notre correspondant sur place, Pascal Thibaut.

Après le confinement du printemps, l'enthousiasme des tenanciers est mesuré. Certains ont déposé une plainte en référé devant le tribunal administratif, estimant illogique que ces restrictions ne valent pas pour les lieux de spectacles, les clubs de sport, les saunas ou les bordels. Un jugement est attendu la semaine prochaine.

Les critiques estiment que les fêtes privées où les gestes barrière n’ont pas leur place vont se développer et avec elles les infections. Les nouvelles mesures prévoient toutefois que ces soirées doivent être limitées à dix personnes. Leur contrôle est évidemment difficile.

L'Allemagne reste en Europe le pays où la pandémie de Covid-19 a été jusqu'à présent la mieux maîtrisée. Mais face à l'augmentation du nombre d'infections, les grandes villes introduisent de nouvelles restrictions. Ce samedi matin, Cologne, la capitale de la région la plus peuplée, la Rhénanie du nord-Westphalie, a annoncé une mesure similaire à celle de Berlin à partir de 22h. Autre grande ville allemande, Hambourg a elle opté pour le port obligatoire du masque dans les lieux publics à partir de lundi.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne