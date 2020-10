Haut-Karabak: le cessez-le-feu entre en vigueur

Les bombardements se sont poursuivis à Stepanakert jusqu'à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu au Haut-Karabakh, le 10 octobre 2020. ARIS MESSINIS / AFP

Un cessez-le-feu convenu par l'Arménie et l'Azerbaïdjan est entré en vigueur ce samedi 10 octobre à midi heure locale (8h TU) pour mettre fin à près de deux semaines d'intenses combats au Haut-Karabakh. Les autorités de cette enclave séparatiste et les forces azerbaïdjanaises se sont accusées mutuellement samedi de poursuivre les combats par des bombardements, des missiles et des drones, peu avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.