Autriche: les sociaux-démocrates largement en tête des municipales à Vienne

En Autriche, les sociaux-démocrates sont arrivés largement en tête des élections municipales qui se tenaient ce dimanche 11 octobre à Vienne, la capitale. Ils obtiennent 42% des voix, devant les conservateurs et les Verts, selon des résultats encore provisoires.

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

Vienne reste rouge, la couleur des sociaux-démocrates qui obtiennent plus de 40% des voix selon des résultats encore provisoires car il reste 380 000 votes par correspondance à dépouiller.

Pour le maire, Michael Ludwig, ce résultat est un plébiscite. « C'est une forte adhésion à la sociale démocratie et à mon action en tant que maire, se félicite-t-il. L'écart entre notre parti et le second s'est accru. Cela signifie qu’on nous fait davantage confiance, on le voit au pourcentage de voix et dans le rapport à nos concurrents. »

À la deuxième place, on retrouve les conservateurs, assez loin certes mais qui progressent de neuf points par rapport aux municipales de 2015. En progression aussi, les Verts qui obtiennent 14% des voix et espèrent donc reconduire la coalition avec les sociaux-démocrates.

« Ce résultat montre que les deux partenaires de coalition ont gagné : le grand et le petit. Et ça c’est inhabituel en temps de crise. C’est donc, selon moi, un mandat très clair pour la poursuite de cette coalition », explique Birgit Hebein, tête de liste des écologistes.

La grande perdante du scrutin est l’extrême droite. Le FPÖ s’effondre, recueillant moins de 8% des voix, soit 23 points de moins qu’en 2015. L’ancien chef du parti, Heinz-Christian Strache, présentait une liste concurrente qui, elle, n’a pas passé le seuil des 5%.

