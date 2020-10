La Turquie renvoie son navire controversé en Méditerranée orientale

Le navire sismique turc Oruc Reis en direction de 'louest d'Antalya sur la Méditerranée orientale, le 12 août 2020. Handout / TURKISH DEFENCE MINISTRY / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le navire d'exploration turc Oruc Reis sera en Méditerranée orientale à partir de ce lundi 12 octobre et jusqu’au 20 octobre dans la zone où il se trouvait en août et septembre, a annoncé dimanche la marine turque, ce qui pourrait générer de nouveau des tensions avec la Grèce. Athènes et Ankara avaient connu un mois de forte tension après le déploiement par la Turquie de ce bateau sismique, escorté de navires de guerre, dans une zone revendiquée par la Grèce mais potentiellement riche en gaz naturel.