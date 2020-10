«Affaire Bolotnaya»: la CEDH condamne la Russie pour «entraves à la liberté de réunion»

Les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ont condamné, ce mardi 13 octobre, la Russie pour entraves à la liberté de réunion et traitements dégradants dans le cadre de « l'affaire Bolotnaya » de 2012, devenue l'un des symboles de l’ère Poutine. Un rassemblement de l'opposition sur la place Bolotnaya avait été marqué de violents heurts.

Publicité Lire la suite

Le 6 mai 2012, à la veille du retour, pour un troisième mandat, de Vladimir Poutine, une manifestation d'opposants avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes, place Bolotnaya. Plus de 400 personnes avaient été interpellées, dont Sergueï Oudaltsov, Alexeï Navalny et l'ancien vice-Premier ministre Boris Nemtsov.

Devant la Cour européenne des droits de l'homme, deux plaignants présents sur la place ce jour-là ont fait valoir que leur participation au rassemblement avait été « pacifique » et que le recours à la force était « illégal et injustifié ». Ils affirmaient avoir fait l'objet de mauvais traitements.

La CEDH a reconnu que le traitement réservé à ces deux manifestants violait l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, et son article 11, relatif à la liberté de réunion.

La Russie devra donc verser 16 000 et 16 900 euros à l'un et l'autre des plaignants, et 4 500 euros à chaque requérant pour frais et dépens.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne