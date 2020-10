Covid-19: les Pays-Bas décrètent un «confinement partiel» pour endiguer l'épidémie

La deuxième vague de Covid-19 frappe de plein fouet les Pays-Bas selon le gouvernement du royaume. Le Premier ministre a annoncé ce mardi des mesures qualifiées de « reconfinement partiel » qui rappellent celles du printemps. Elles entrent en vigueur à 20h TU ce mercredi 14 octobre.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

À partir de ce mercredi 14 octobre soir, les Pays-Bas vont devoir réapprendre à vivre comme au plus vif de la pandémie et le Premier ministre Mark Rutte a prévenu : « Ce sera difficile ».

Pour lui, les nouvelles mesures néerlandaises représentent un reconfinement partiel. Les cafés, restaurants et les coffee shops qui vendent des drogues douces ne pourront plus faire que de la vente à emporter alors que jusqu’ici ils avaient déjà à supporter une fermeture à 22h. Les supermarchés seront les seuls commerces à pouvoir rester ouverts après 20h et ils devront cesser toute vente d’alcool à ce moment-là. Entre 20h et 7h, il sera interdit de consommer de l’alcool ou des drogues douces sur la voie publique.

Les pratiques sportives des adultes seront, elles aussi, affectées avec l’interdiction des sports de contacts comme le hockey, très populaire aux Pays-Bas. Les sports professionnels peuvent continuer, mais sans spectateurs. Surtout, le masque devient obligatoire à partir de 13 ans et les événements en intérieur seront limités à 30 personnes. Une bulle sociale est activée avec au maximum trois invités à la maison.

Les Néerlandais ont vécu les premiers temps de la pandémie de manière plus décontractée que les pays voisins grâce à la théorie de l’immunité collective. Ce tour de vis risque donc d’être mal accepté.

