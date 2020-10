À Prague, le reconfinement partiel désespère les restaurateurs

La République tchèque est le pays d’Europe le plus touché par l’épidémie au cours des deux dernières semaines. Le pays avait été relativement épargné au printemps mais désormais le système hospitalier menace d’être submergé. Depuis ce mercredi 14 octobre, le gouvernement a ordonné la fermeture de tous les bars et restaurants du pays ainsi que des écoles et des institutions culturelles.

De notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig

Quelques tramways assez vides et des rues peu animées : la capitale tchèque est plutôt morose en ce premier jour pluvieux de reconfinement partiel. Les rares clients ne peuvent plus rentrer dans les restaurants et doivent passer commande par la fenêtre.

Pour tenter de faire baisser le nombre de nouvelles contaminations, le gouvernement tchèque a ordonné une fermeture de trois semaines. Anna Marie ronge son frein en nettoyant le mobilier de son bar-restaurant qu’elle a ouvert il y a trois ans : « Ils ont décrété qu’il fallait fermer, mais personne n’est capable de nous dire comment ne pas licencier nos employés et éviter la faillite ou la saisie par des huissiers… »

Les aides proposées jusqu’ici par le gouvernement comme le chômage partiel ou les subventions pour le loyer ne suffisent pas à maintenir l’équilibre financier et beaucoup de restaurateurs pragois comme Anna Marie ne voient pas vraiment le bout du tunnel : « Je suis agacée parce qu’au lieu de se préparer à une deuxième vague et de renforcer le système hospitalier, les autorités vont maintenant nous verser des aides qui ne couvriront pas la moitié de nos besoins. Tout cela me semble irrationnel et illogique. »

Avoir recours aux sociétés de livraison de repas est une solution envisageable, mais difficilement rentable. « Pour moi, en ce moment, il y a plus de travail, c’est plutôt bien, même si c’est dur sous la pluie », raconte Marek, livreur à vélo à l’heure du déjeuner et du dîner et étudiant le reste du temps. Enfin étudiant en ligne seulement, car les universités, comme toutes les écoles du pays à partir du primaire sont désormais fermées.

Le gouverneur de la Banque centrale tchèque a indiqué mercredi que les conséquences des mesures sanitaires sur l'économie du pays allaient être plus importantes que prévu.



