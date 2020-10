Grèce: le chef du parti néonazi Aube dorée condamné à 13 ans de prison ferme

Le dirigeant et six anciens cadres du parti d'extrême droite Aube dorée se sont vu infliger, ce mercredi 14 octobre, de lourdes peines de prison par la Cour pénale d'Athènes qui les a reconnus coupables d'avoir dirigé une « organisation criminelle »

Nikos Michaloliakos, le chef de file d’Aube Dorée, et cinq dirigeants du parti dont l'ancien porte-parole du parti néonazi Ilias Kassidiaris, le député Christos Pappas, bras droit de Michaloliakos, les anciens députés Ilias Panagiotaros et Georgios Germenis ont été condamnés à treize ans de prison ferme.

L'eurodéputé indépendant Ioannis Lagos écope également de 13 années de réclusion et d'un an et demi de prison pour port d'armes. Son immunité parlementaire devra être levée par le Parlement européen, à la demande de la Grèce. Il faut pour cela que le mandat d'arrêt soit émis.

Seul Artemis Matthaiopoulos, l'ex-gendre de Michaloliakos, a été condamné à dix ans de prison, en deçà des réquisitions.

Le meurtrier du rappeur antifasciste Pavlos Fyssas, Yorgos Roupakias, a lui été condamné à la prison à perpétuité. Le père de la victime s'est déclaré insatisfait : « J'attendais 20 ans de réclusion pour la direction d'Aube dorée », a regretté Panayotis Fyssas, partie civile au procès, aux côtés de la mère et de la soeur du militant de gauche assassiné.

La semaine dernière, Aube dorée avait été considéréé par la justice comme une organisation criminelle. Les peines prononcées ce 14 octobre sont donc la conséquence de cet arrêt.

(Avec AFP)

