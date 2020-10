Irlande: un budget 2021 marqué par les menaces du Brexit et du Covid-19

Un budget inédit pour l’Irlande, dont le projet de loi de finances 2021 présenté ce mardi 13 octobre chiffre à 18 milliards d’euros, du jamais vu. Un budget principalement dominé par deux menaces : celle d’un Brexit sans accord à la fin de l’année, et celle de la crise économique engendrée par la pandémie de Covid. Parmi ces 18 milliards, plus de 5 sont fléchés vers la reconstruction du pays.

Avec notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Le ministre des Finances et celui des Comptes publics ont bâti leur premier budget commun sur deux suppositions : qu’il n’y aura pas d’accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, premier partenaire commercial, à la fin de l’année ; et qu’il n’y aura pas non plus de vaccin l’an prochain. Deux suppositions et un objectif : maintenir le pouvoir d’achat.

Sur ces cinq milliards dédiés à la reconstruction, il y a la prolongation des aides financières aux employés et employeurs, les primes de soutien. Il y a aussi de nouvelles mesures.

Côté Covid, la prise en charge des frais d’électricité et d’internet pour les (nombreux) télétravailleurs et la baisse de la TVA pour l’hôtellerie-restauration, toujours fermée. Côté Brexit, plus de personnels et de nouvelles aides aux entreprises pour s’adapter.

Comment l’exécutif finance-t-il ces mesures ? Par l’épargne : le milliard et demi d’euros mis de côté pendant les années de forte croissance. Par l’emprunt, qui atteindra l’an prochain 108% des recettes nationales, en hausse de 10 points. Mais pas par l’impôt, une promesse de ce nouveau gouvernement.

