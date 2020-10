Pologne: les éleveurs manifestent contre une loi protégeant les animaux

Manifestation d'éleveurs contre la nouvelle loi sur la protection des animaux à fourrure, à Varsovie le 13 octobre 2020. Wojtek RADWANSKI / AFP

Texte par : RFI

En Pologne, le Sénat va-t-il approuver la loi sur la protection des animaux ? Le texte, débattu depuis ce mardi 13 octobre, prévoit l’interdiction de l’élevage d’animaux pour leur fourrure et des restrictions sur l’abattage rituel. Ce projet de loi suscite la colère des campagnes dans un pays exportateur de viande halal et casher, et 3e producteur au monde de fourrure. Plusieurs milliers d’agriculteurs ont manifesté mardi dans les rues de Varsovie.