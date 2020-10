Covid-19: le nord-ouest du Royaume-Uni refuse de se soumettre aux plans du gouvernement

Face à la propagation exponentielle du coronavirus, le Royaume-Uni vient de relever le niveau d’alerte pour Londres et plusieurs régions d’Angleterre. A partir de samedi, des millions d’habitants seront soumis à de nouvelles restrictions, mais certaines régions notamment dans le nord du pays refusent de se soumettre aux plans du gouvernement de Boris Johnson.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Plus de la moitié de la population d’Angleterre va donc désormais vivre en zone d’alerte « élevée » ou « très élevée ». Pour Londres et 7 autres régions cela veut dire interdiction de rencontrer amis et famille à l’intérieur, que ce soit chez eux ou dans les pubs ou restaurants. C’est le seul changement notable pour ce niveau 2 qui ne réjouit personne mais semblait inévitable. En revanche la vraie bataille se joue avec les régions du nord-ouest qui refusent absolument de passer au niveau le plus élevé et le plus contraignant et qui ne concerne pour l’instant que Liverpool.

Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, rejette des restrictions qu’il estime injustes : « Ils nous demandent de mettre en jeu les emplois, les foyers de nos habitants et une large partie de notre économie pour une stratégie dont l’efficacité est mise en doute par leurs propres experts. Ils sont prêts à sacrifier les emplois et les entreprises ici pour en sauver d’autres ailleurs. Nous ne l’accepterons jamais… »

► À lire aussi : Covid-19 au Royaume-Uni: Johnson annonce de nouvelles restrictions, appelle à la discipline

Les élus de ces régions économiquement défavorisées réclament un soutien financier plus important du gouvernement et disent préférer de toute façon un court reconfinement national. Le parti d’opposition travailliste et de nombreux scientifiques poussent aussi pour ce « coupe-circuit » jugé plus efficace. Pour l’instant Boris Johnson et son ministre de l’Economie résistent, mais pourraient céder à la pression à l’approche des vacances de la Toussaint.

