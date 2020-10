En Biélorussie, la contestation ne faiblit pas mais l'incertitude économique grandit

L’opposition s’organise pour forcer à la démission Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis vingt-six ans. Mais la révolution prend plus de temps que prévu. Pourtant, si la vie des Biélorusses a beaucoup changé, la contestation ne faiblit pas. Ania Novak, journaliste indépendante qui couvre la Biélorussie depuis plusieurs années raconte l’ambiance à Minsk.

Qu’est-ce qui a changé dans la vie des Biélorusses ces derniers mois ?

En apparence, rien. Quand on se balade dans les rues de Minsk, la capitale, on a l’impression que tout est normal. Les boutiques et les restaurants sont pleins de clients, se garer dans le centre-ville est un enfer, il y a des travaux, les gens promènent leur chien…

Et pourtant, tout a changé. Après les premières semaines d’euphorie, aujourd’hui, c’est l’incertitude qui domine. D’abord politique : combien de temps va durer la révolution ? Que va-t-il se passer quand Loukachenko partira ?

Beaucoup de gens ne se projettent plus dans le futur. C’est ce qu’on me répète ici : c’est impossible de prévoir ce qui va se passer, même dans une semaine. Par exemple, j’ai un ami qui construit une maison, mais en même temps qui se tient prêt à quitter pays d’un jour à l’autre !

S’y ajoute l’incertitude économique, avec le cours du rouble qui fluctue, la baisse des investissements étrangers, la possibilité de perdre son travail en cas d’arrestation…

Donc finalement il y a beaucoup de stress ! Même quand tout est calme, qu’il n’y a pas de manifestations, c’est difficile de ne pas être nerveux quand un minibus noir s’approche, quand on croise un policier ou simplement un homme à la carrure de militaire, en civil, qui pourrait bien être un officier du KGB.

Comment s’organise la contestation aujourd’hui ?

Elle se diversifie. Il y a plein de petites manifestations, éparpillées, surtout dans les zones résidentielles, entre voisins, des concerts, des conférences… Il y a aussi des marches thématiques : cette semaine, il y a eu les retraités, les mères de famille, etc. Les sportifs, les artistes se mobilisent aussi de leur côté. Mais la répression est montée d’un cran ces derniers jours, les policiers ont maintenant le droit de tirer à balles réelles sur les manifestants. Et frappent autant les femmes que les personnes âgées.

Malgré tout, la contestation ne faiblit pas. Si l’on prend comme mètre étalon les manifestations qui se tiennent à Minsk toutes les semaines, le nombre de participants est stable : ce sont 100 000 personnes qui se réunissent tous les dimanches. Les groupes fonctionnent par rotation, parce que le but c'est d'épuiser les forces de l'ordre, pas les manifestants.

L'ultimatum de Svetlana Tikhanovskaïa à Loukachenko

Svetlana Tikhanovskaïa a lancé un ultimatum à Loukachenko, lui demandant de quitter le pouvoir avant le 25 octobre. Sinon, elle appelle à la grève dès le lendemain.

La grève, c’est un point essentiel de sa stratégie. En août, une grève générale a été lancée. D’abord très suivie, elle s’est très vite essoufflée. Parce que c’est l’État qui détient la plupart des entreprises, et les cadres ont fait pression sur les grévistes de manière très brutale.

C’est clair pour tout le monde que les ouvriers sont le pilier du régime. Malheureusement, sans eux, la révolution risque de s’enliser. Le 26 octobre sera donc un test très important pour Svetlana Tikhanovskaïa.

