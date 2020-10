Covid-19 en Belgique: couvre-feu et fermeture des restaurants sur l'ensemble du territoire

Le gouvernement belge vient d’annoncer de nouvelles mesures pour endiguer la propagation du coronavirus dans le pays. Pas de reconfinement mais un couvre-feu et la fermeture des restaurants sur l'ensemble du territoire.

Avec notre correspondante à Bruxelles, Joana Hostein

Tous les voyants sont au rouge, s’est inquiété le Premier ministre belge. La situation, explique-t-il, est bien plus inquiétante qu’au printemps dernier.

« Sur toutes les dimensions – nombre des cas confirmés, nombre de personnes hospitalisées, nombre de personnes en soins intensifs et nombre de personnes malheureusement qui sont décédées – nous sommes nettement au-delà des chffres que nous avons vus en mars et avril et souvent les chiffres sont deux fois supérieurs », relate Alexander De Croo.

Pour éviter une saturation des hôpitaux, le gouvernement a décrété plusieurs nouvelles mesures qui entreront en vigueur ce lundi : la fermeture des cafés et restaurants pendant 4 semaines, un couvre-feu entre minuit et 5 heures du matin, le télétravail obligatoire partout où cela est possible, des contacts sociaux restreints, avec la possibilité de recevoir chez soi 4 personnes maximum et d’avoir des contacts rapprochés, sans masque et sans respect de la distanciation sociale avec une seule personne en plus de son foyer.

Le Premier ministre n’a, en revanche, pas annoncé de mesures contraignantes pour le monde de la culture. Mais les protocoles sanitaires dans les musées, les cinémas et les théâtres seront revus d'ici vendredi prochain.

