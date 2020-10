Suisse: en 2020, les glaciers du pays ont perdu 2% de leur volume

Les glaciers suisses ont continué à fondre cette année à un rythme inquiétant, et l'accumulation de neige sur l'Aletsch, le plus grand glacier des Alpes, n'a jamais été aussi faible, met en garde une étude publiée ce vendredi 16 octobre.

En 2020, les glaciers suisses ont perdu 2% de leur volume, selon l'étude annuelle publiée par l'Académie suisse des sciences. C'est en ligne avec la moyenne de ces dix dernière années, mais ces chiffres sont quand même « très inquiétants », a expliqué à l'AFP l'auteur du rapport Matthias Huss, en charge du réseau de surveillance des glaciers Glamos. « Ces chiffres sont un peu plus faibles que ces trois dernières années, quand nous avions des températures extrêmement élevées, mais quand même les glaciers ont perdu beaucoup de masse », souligne encore le scientifique.

« La plus faible accumulation de neige jamais » enregistrée

Sur les soixante dernières années, les glaciers suisses ont perdu autant d'eau qu'il y en a dans le lac de Constance, une étendue d'eau de 63 kilomètres de long sur la frontière austro-germano-suisse, insiste le rapport. L'une des mesures les plus inquiétantes concerne l'Aletsch, le plus imposant glacier des Alpes. Depuis un peu plus de cent ans que les mesures sont faites, « cette année marque la plus faible accumulation de neige jamais » enregistrée, souligne M. Huss.

Les mesures y sont prises à 3 466 mètres d'altitude, et il y a donc toujours de la neige. « Il fait froid là haut, mais il y a peu de neige qui s'est accumulée même à cette altitude, et bien sûr c'est mauvais signe pour le plus grand glacier des Alpes », a-t-il ajouté. Le glacier, qui s'étend sur 86 km2 dans les Alpes suisses, est estimé à 11 milliards de tonnes de glace, mais il a vu son front reculer d'environ 1 km depuis le début du siècle.

Deux tiers des glaciers disparaîtraient même en respectant l'accord de Paris

L'Aletsch est le plus imposant des plus de 4 000 glaciers alpins. Une étude de l'université ETH de Zürich indiquait que 95% de ces majestueuses masses de glace auront disparu d'ici 2100 si les émissions de gaz à effet de serre n'étaient pas maîtrisées. Deux tiers des glaciers disparaîtraient même dans l'éventualité du respect de l'accord de Paris sur le climat, selon cette étude. « Mais au moins, il nous resterait des glaciers à admirer », conclut cependant Matthias Huss.

(avec AFP)

