Suisse: nouvelles restrictions sur l'ensemble du pays où le virus progresse fortement

En Suisse aussi les autorités serrent la vis face à la recrudescence des contaminations. Avec une hausse de 146% en une semaine, la Suisse est même le pays où le nombre de nouveaux malades progresse le plus d'après le décompte de l'AFP. Résultat : le gouvernement impose le port du masque dans tout le pays. Ce n'était pas le cas avant ce lundi.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Les magasins, les quais de gare, les musées, les restaurants, les cinémas, les lieux de culte et toutes les administrations... Les Suisses devront porter le masque presque partout et presque tout le temps.

Les rassemblements de plus de 15 personnes sur la voie publique sont interdits. Les manifestations qui réunissent plus de 15 personnes sont, elles, autorisées, mais à condition que les participants portent un masque, laissent leurs coordonnées et s’assoient s'ils consomment de la nourriture.

► À lire aussi : Coronavirus en Suisse: la collecte des données personnelles fait peu polémique

Ce qu'il y a de nouveau avec ces mesures, c'est qu'elles s'appliquent désormais dans tout le pays. Jusqu’ici, les consignes variaient d'un canton à l'autre. D'où un sentiment de confusion pour les Suisses.

Mais la deuxième vague touche tous les cantons et toutes les tranches d'âge, estime le ministre suisse de la Santé. On assiste même à un doublement des cas par semaine. Le gouvernement fédéral a laissé entendre qu'il pourrait annoncer de nouvelles mesures si la situation l'exigeait.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne