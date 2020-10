Coronavirus en Italie: de nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur ce lundi

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte (ici à Bruxelles le 16 octobre 2020) a dévoilé ce dimanche de nouvelles mesures pour lutter contre le virus. REUTERS/Johanna Geron

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L'Italie a recensé dimanche 11 705 nouveaux cas de Covid-19 et 69 morts en 24h contre 10 925 infections et 47 décès samedi. Toutefois, ces chiffres restent encore très inférieurs aux bilans quotidiens lors du pic de l'épidémie en mars et avril. Pour éviter un reconfinement du pays, le gouvernement ne veut pas perdre de temps. Un nouveau décret entre en vigueur ce lundi.