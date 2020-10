Hongrie: nomination très critiquée d'un proche du pouvoir à la tête de la Cour suprême

Sans surprise, les députés du parti du Premier ministre Viktor Orban, qui a les deux tiers des sièges au Parlement, ont entériné la nomination d’un nouveau président de la Cour suprême. Une décision rejetée par les magistrats.

Avec notre correspondante à Budapest, Florence La Bruyère

À 52 ans, Zsolt Andras Varga est le nouveau président de la Kuria, la plus haute juridiction hongroise. Ce professeur de droit et ancien membre du Conseil constitutionnel n’a aucune expérience de juge. Une expérience jusqu’ici indispensable et requise par la loi pour exercer cette fonction. Mais ce critère de compétence n’est plus exigé car la loi a récemment été modifiée pour ce candidat du pouvoir.

Zsolt Andras Varga a en effet servi le gouvernement pendant plusieurs années. Il a été l’adjoint du procureur général, lui-même un fidèle de Viktor Orban. Pour le Conseil national de la magistrature, cette élection est contraire au principe de l’indépendance judiciaire.

Jusqu’ici, la Cour suprême avait conservé une certaine indépendance, malgré une tentative de reprise en main par le pouvoir et l’éviction d’un ancien président en 2012. La Kuria avait dernièrement tranché en faveur d’une soixantaine de jeunes roms, qui avaient reçu une compensation financière après avoir été victimes de ségrégation scolaire. Un jugement qui avait irrité le Premier ministre Viktor Orban.

En 2018, le Parlement européen avait d’ailleurs lancé une procédure contre la Hongrie, accusée de violation grave des valeurs de l’Union européenne.

