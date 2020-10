Covid-19: inquiétudes en Allemagne avec l'augmentation du nombre de contaminations

Le week-end dernier, Angela Merkel, dans son podcast hebdomadaire, a conseillé à ses concitoyens de rester à la maison. La chancelière souhaiterait des mesures plus radicales mais n'a pu s'imposer face aux régions disposant de fortes compétences.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Pour la deuxième journée de suite, l’Allemagne a enregistré jeudi plus de 10 000 nouvelles infections, un chiffre supérieur au record du printemps. Certes, le nombre de tests est beaucoup plus élevé qu’il y a quelques mois, ce qui explique également ces chiffres plus élevés. Mais le nombre de tests positifs a, en pourcentage, sensiblement augmenté.

L’ensemble du pays a désormais dépassé le taux d’incidence de 50 nouveaux cas sur sept jours pour 100 000 habitants. Le nombre de malades en soins intensifs a doublé en deux semaines avec un millier de personnes mais 8 000 lits restent disponibles. Le défi pour les autorités, alors que les foyers d’infections localisés sont peu nombreux, est de parvenir à un traçage efficace des personnes contacts ce qui devient difficile, malgré le renfort de l’armée.

Des mesures plus strictes ont été adoptées localement comme le port du masque à l’extérieur au centre-ville ou la fermeture, passée une certaine heure, des bars et autres restaurants. Autant de mesures décentralisées qui ne sont pas toujours lisibles pour la population.

Les Allemands soutiennent la politique sanitaire des autorités et les mesures plus strictes mais les trouvent insuffisantes. Ils sont plus nombreux à craindre désormais pour leur propre santé.

