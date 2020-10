Autriche: la situation sanitaire se dégrade, l'État critiqué pour sa gestion de la crise

Un homme portant un masque dans une rue de Salzbourg, le 21 octobre 2020, alors que l'épidémie de coronavirus galope et que l'inquiétude s'accroît.

L'Autriche, qui compte moins de 9 millions d’habitants, a enregistré ce samedi 3 600 nouvelles contaminations au coronavirus, un record depuis le début de la pandémie. De nouvelles mesures entrent en vigueur ce dimanche 25 octobre. La population est inquiète.

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

Initialement, les nouvelles mesures devaient entrer en vigueur ce vendredi 23 octobre en Autriche mais l’ordonnance a été publiée trop tard par le gouvernement. Elles s’appliquent donc finalement à compter de ce dimanche.

« Ce serait mieux si ces mesures pouvaient être planifiées plus en avance afin de pouvoir directement les mettre en oeuvre, commente Margit Schuh. Pour la population ce serait plus facile, plutôt que de se poser sans cesse des questions »

Principale mesure : les rassemblements sont désormais restreints à six personnes en intérieur, douze en extérieur. Suffisant pour le moment, estime Gerhard Sponnier, qui déclare : « Je trouve ça bien de durcir les mesures progressivement car la crise économique est déjà là. Quand je traverse le premier arrondissement par exemple, je vois des restaurants qui ferment car ils n'ont plus de clients. »

Mais au vu de l’augmentation rapide du nombre de contaminations ces derniers jours, certains Autrichiens comme Julian Glas s’inquiètent et trouvent ces mesures pas assez restrictives. « On aurait déjà dû avoir un deuxième confinement, estime-t-il. Ces nouvelles mesures n’en sont pas vraiment : les écoles sont encore ouvertes et l'enseignement en ligne n'a toujours pas commencé. J'ai l'impression que les politiques accordent trop d’attention à l'économie, pas assez aux citoyens. »

Selon un récent sondage, les Autrichiens sont désormais une majorité à penser que le gouvernement ne gère pas correctement cette crise.

