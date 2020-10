Covid-19: jusqu'ici plutôt épargnée, la Grèce met en place de nouvelles mesures

Avec moins de 600 morts, la Grèce a été jusqu’à présent relativement épargnée par la pandémie de coronavirus. Le nombre de cas détectés se multiplient pourtant et de nouvelles mesures destinées à lutter contre la diffusion du Covid-19 sont entrées en vigueur ce week-end dans la capitale Athènes comme dans une poignée de régions du pays et quelques îles des Cyclades. Les masques y sont à présent obligatoires dans la rue et un couvre-feu est instauré entre minuit et demi et cinq heures du matin.